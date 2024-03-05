Двері з фільму "Титанік" виставили на аукціон
Київ • УНН
Фрагмент дерев'яної дверної рами з "Титаніка", яка врятувала героїню Кейт Вінслет Роуз у фільмі, буде продано на аукціоні зі стартовою ставкою 40 000 доларів.
Аукціонний будинок Heritage Auctions у США виставить на торги ті самі двері, які врятували життя героїні Кейт Уінслет (Роуз) у фільмі "Титанік" Джеймса Кемерона. Про це повідомляє DailyMail, передає УНН.
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Аукціон проходитиме 20—24 березня, стартова вартість кіно-реліквії становитиме $40 тис.
З моменту виходу "Титаніка" на екрани, фінал картини викликав безліч питань.
Двері з фільму були виконані на основі найвідомішого уламка, який витягли з води після катастрофи реального "Титаніка". Це не були двері, це фрагмент багато прикрашеної дерев'яної дверної коробки із салону першого класу судна, що пішло на дно. Цей реквізит із хитромудрим різьбленням вражає нагадує панель у стилі Людовіка XV, що знаходиться в Морському музеї в Галіфаксі, Нова Шотландія.
Також на торги буде виставлена шифонова сукня Роуз, у якій вона перебувала у фінальних сценах картини, та штурвал корабля.
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