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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Куля з пістолета вбивці Джона Леннона виставлена ​​на аукціон

Київ • УНН

 • 27881 перегляди

Куля, випущена з пістолета, з якого був убитий Джон Леннон у 1980 році, буде продана на аукціоні наступного тижня.

Куля з пістолета вбивці Джона Леннона виставлена ​​на аукціон

Наступного тижня піде з молотка куля, випущена з револьвера, яким був убитий Джон Леннон у Нью-Йорку в 1980 році. Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

Аукціон пройде у Ньюкаслі у Великій Британії в четвер, а стартова ставка становить 2000 фунтів стерлінгів.

Аукціонний дім Anderson and Garland проводить продаж від імені родини загиблого британського поліцейського Браяна Тейлора.

Вбивця Леннона Марк Девід Чепмен, якому зараз 68 років, відбуває довічне ув'язнення.

Елтон Джон у лютому виставить на аукціон особисті речі вартістю $10 млн12.01.24, 03:50 • 27815 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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