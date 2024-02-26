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Пуля из пистолета убийцы Джона Леннона выставлена на аукцион

Пуля из пистолета убийцы Джона Леннона выставлена на аукцион

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 23:07  •  2119 просмотра

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Пуля, выпущенная из пистолета, из которого был убит Джон Леннон в 1980 году, будет продана на аукционе на следующей неделе.

На следующей неделе уйдет с молотка пуля, выпущенная из револьвера, которым был убит Джон Леннон в Нью-Йорке в 1980 году. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Аукцион пройдет в Ньюкасле в Великобритании в четверг, а стартовая ставка составляет 2000 фунтов стерлингов.

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Убийца Леннона Марк Дэвид Чепмен, которому сейчас 68 лет, отбывает пожизненное заключение.

Элтон Джон в феврале выставит на аукцион личные вещи стоимостью $10 млн12 января 2024, 01:50 • 26978 просмотров

Лилия Подоляк

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Bullet from the gun of John Lennon's killer is up for auction
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Пуля из пистолета убийцы Джона Леннона выставлена на аукцион

Пуля, выпущенная из пистолета, из которого был убит Джон Леннон в 1980 году, будет продана на аукционе на следующей неделе.

Культура •   •  2119 просмотра
Пуля из пистолета убийцы Джона Леннона выставлена на аукцион

Депардье снова обвиняют в сексуальном насилии

Женщина-декоратор обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном нападении на нее во время съемок фильма в Париже в 2021 году.

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Депардье снова обвиняют в сексуальном насилии

Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне

Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия, и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

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Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне

Стали известны последствия обстрела Днепра

Четверо гражданских в Днепре получили ранения в результате обстрелов, которые также повредили дома и транспортные средства.

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Стали известны последствия обстрела Днепра

Россияне ударили по Харьковской области ракетами С-300

Глава ООС сообщил, что россияне нанесли удар по Харьковской области ракетами С-300, выпущенными с территории Белгорода.

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Россияне ударили по Харьковской области ракетами С-300

Российский дрон следил за делегацией Анналена Бербок на Николаевщине

Визит министра иностранных дел Германии Аннелены Бурбок к системе водоснабжения в Николаеве, Украина, был прерван из-за того, что за ее делегацией был замечен российский разведывательный беспилотник.

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Российский дрон следил за делегацией Анналена Бербок на Николаевщине

Мэр Лондона предложил конфисковать имущество российских бизнесменов на $1,4 млрд

Мэр Лондона предлагает конфисковать лондонскую недвижимость российских олигархов на сумму 1,4 миллиарда долларов для размещения украинских беженцев.

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Мэр Лондона предложил конфисковать имущество российских бизнесменов на $1,4 млрд

ПВО уничтожила 8 воздушных целей на Днепропетровщине

Глава ООС сообщил, что всего за минувшие сутки украинские силы обороны уничтожили 8 воздушных целей на Днепропетровщине, в частности ракеты и беспилотники были сбиты в Синельниковском, Днепровском и Новомосковском районах.

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ПВО уничтожила 8 воздушных целей на Днепропетровщине

В Харькове слышны взрывы

В Харькове раздавались взрывы, когда город подвергся нападению. Местные паблики пишут, что Харьков находится под обстрелом баллистики из Белгорода.

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В Харькове слышны взрывы

Количество пострадавших в Днепре возросло до четырех

Четыре человека получили ранения в Днепре после того, как во время воздушной тревоги взрывы повредили дома, автомобили и грузовик.

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Количество пострадавших в Днепре возросло до четырех