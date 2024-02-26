Пуля из пистолета убийцы Джона Леннона выставлена на аукцион
Киев • УНН
Пуля, выпущенная из пистолета, из которого был убит Джон Леннон в 1980 году, будет продана на аукционе на следующей неделе.
На следующей неделе уйдет с молотка пуля, выпущенная из револьвера, которым был убит Джон Леннон в Нью-Йорке в 1980 году. Об этом пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Аукцион пройдет в Ньюкасле в Великобритании в четверг, а стартовая ставка составляет 2000 фунтов стерлингов.
Аукционный дом Anderson and Garland проводит продажу от имени семьи погибшего британского полицейского Брайана Тейлора.
Убийца Леннона Марк Дэвид Чепмен, которому сейчас 68 лет, отбывает пожизненное заключение.
Элтон Джон в феврале выставит на аукцион личные вещи стоимостью $10 млн12 января 2024, 01:50 • 26978 просмотров
Пуля из пистолета убийцы Джона Леннона выставлена на аукцион
Пуля, выпущенная из пистолета, из которого был убит Джон Леннон в 1980 году, будет продана на аукционе на следующей неделе.
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