Две легковушки столкнулись под Киевом, госпитализированы 5 человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kievКиев
Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  127446 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  125704 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124645 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  224230 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142820 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134564 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132635 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

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Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  192046 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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18 марта 2024, 18:47  •  224230 просмотра
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18 марта 2024, 13:13  •  201996 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

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15 марта 2024, 12:36  •  344539 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  358584 просмотра

Две легковушки столкнулись под Киевом, госпитализированы 5 человек

Нетрезвая 43-летняя водитель Ford вызвала столкновение с автомобилем ВАЗ вблизи села Гора под Киевом, в результате чего водитель и четыре пассажира ВАЗа были госпитализированы.

Криминал и ЧП •   •  906 просмотра
Две легковушки столкнулись под Киевом, госпитализированы 5 человек

Послы ЕС не смогли утвердить соглашение о продлении либерализации торговли для Украины, попросили еще времени - Politico

Послы ЕС не смогли одобрить продление мер по либерализации торговли для Украины накануне саммита лидеров блока, из-за беспокойства некоторых стран относительно влияния на их сельскохозяйственные рынки, обсудят этот вопрос на своей очередной встрече на следующей неделе.

Экономика •   •  1914 просмотра
Послы ЕС не смогли утвердить соглашение о продлении либерализации торговли для Украины, попросили еще времени - Politico

Войска рф получили на вооружение танк "Армата", но на фронт он не поедет: в британской разведке объяснили причины

россия подтвердила развертывание своих новых основных боевых танков "Армата", но не отправит их в Украину из-за опасений репутационного ущерба от потенциальных потерь и их ограниченного количества.

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Войска рф получили на вооружение танк "Армата", но на фронт он не поедет: в британской разведке объяснили причины

рф активизировала кампанию дискредитации Украины на Ближнем Востоке: в Каире посольства разных государств засыпают пропагандистскими бумажками

россия усиливает дезинформационную кампанию на Ближнем Востоке, чтобы оправдать свою агрессивную войну против Украины, дискредитировать Украину и Запад, навязать неприемлемые условия переговоров и уменьшить экономическое и политическое давление на Москву.

Война •   •  4428 просмотра
рф активизировала кампанию дискредитации Украины на Ближнем Востоке: в Каире посольства разных государств засыпают пропагандистскими бумажками

Удар рф по Харькову: под завалами могут находиться до 10 человек - ОВА

В результате российского ракетного удара по Харькову погибли 3 человека, до 10 могут быть под завалами. 5 человек получили ранения.

Общество •   •  14558 просмотра
Удар рф по Харькову: под завалами могут находиться до 10 человек - ОВА

Украине нужна ПВО: Умеров рассказал партнерам, как рф отказалась от КАБов после потери трех Су-34 за день

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины министр обороны Украины Рустем Умеров привел наглядный пример того, как системы противовоздушной обороны влияют на ситуацию на поле боя, заявив, что когда украинские системы ПВО сбили три российских бомбардировщика за день, Россия прекратила применение авиабомб на одном из самых горячих участков фронта более чем на 11 недель.

Война •   •  13601 просмотра
Украине нужна ПВО: Умеров рассказал партнерам, как рф отказалась от КАБов после потери трех Су-34 за день

Постоянные вражеские обстрелы Сумщины: в одной из громад осталось 80 семей с детьми, их планируют принудительно эвакуировать

Более 200 человек покинули громаду Большой Писаревки в Сумской области из-за интенсивных обстрелов со стороны россии, а 80 семей с детьми остались, и планируется принудительная эвакуация детей.

Война •   •  13446 просмотра
Постоянные вражеские обстрелы Сумщины: в одной из громад осталось 80 семей с детьми, их планируют принудительно эвакуировать

За минувшие сутки враг обстрелял Донецкую область около 1700 раз

За минувшие сутки россияне совершили около 1700 обстрелов в Донецкой области, ранив 5 человек и повредив 49 домов.

Война •   •  12172 просмотра
За минувшие сутки враг обстрелял Донецкую область около 1700 раз

Литва выделяет 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины по чешской инициативе: в Минобороны поблагодарили

Литва выделяет 35 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках яэской инициативы по боеприпасам.

Война •   •  12347 просмотра
Литва выделяет 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины по чешской инициативе: в Минобороны поблагодарили

Атака рф на Харьков: в ГСЧС показали последствия

российский удар по Харькову вызвал масштабный пожар на площади более 2 тыс. квадратных метров на территории одного из предприятий.

Общество •   •  12811 просмотра
Атака рф на Харьков: в ГСЧС показали последствия