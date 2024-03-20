Две легковушки столкнулись под Киевом, госпитализированы 5 человек

Нетрезвая водитель вызвала ДТП под Киевом - в результате столкновения двух легковушек пять человек госпитализированы, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Авария с участием двух автомобилей произошла вблизи села Гора. Предварительно установлено, что 43-летняя водитель "Ford" в состоянии опьянения выполняя маневр разворота, не предоставила преимущество в движении, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем "ВАЗ". В результате ДТП 42-летнего водителя "ВАЗ" и его четырех пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.

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Правоохранители задержали водителя "Ford", поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).