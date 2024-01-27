Две баллистические ракеты направил враг по промышленному объекту на Полтавщине - там тушат пожар

Продолжается ликвидация пожара в результате российской атаки по промышленному объекту в Кременчугском районе Полтавской области. Предварительно россияне запустили две баллистические ракеты. Об этом сообщил руководитель Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.

Детали

По его данным, информация о жертвах и пострадавших по состоянию на сейчас отсутствует. На месте работают все необходимые экстренные службы.

Напомним,

Вечером 27 января враг атаковал Полтавщину ракетами и попал в объект промышленности вблизи Кременчуга. После чего там поднялся пожар.

В Полтавской области во время вечерней атаки рф сбили еще три вражеских дрона - ОВА