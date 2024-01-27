Ворог атакував Полтавщину ракетами та влучив у об'єкт промисловості поблизу Кременчука – голова ОВА

Ворог спрямував ракети на Полтавщину, після влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району там продовжується пожежа. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.

Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО. Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби - повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Вибухи на Полтавщині пролунали за кілька хвилин після того, як Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

На фоні запуску росіянами дронів, у Запоріжжі пролунали вибухи