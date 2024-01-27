Ворог атакував Полтавщину ракетами та влучив у об'єкт промисловості поблизу Кременчука – голова ОВА
Київ • УНН
росія атакувала ракетами Полтавську область , влучивши в промисловий об'єкт поблизу Кременчука, що спричинило пожежу, яка досі триває. З'ясовується, чи були постраждалі.
Ворог спрямував ракети на Полтавщину, після влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району там продовжується пожежа. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО. Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби
Вибухи на Полтавщині пролунали за кілька хвилин після того, як Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
На фоні запуску росіянами дронів, у Запоріжжі пролунали вибухи27.01.24, 19:50 • 108558 переглядiв