Враг атаковал Полтавщину ракетами и попал в объект промышленности вблизи Кременчуга - глава ОГА

Враг направил ракеты на Полтавщину, после попадания в промышленный объект на территории Кременчугского района там продолжается пожар. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.

Враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работала ПВО. Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что привело к пожару. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы - сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Взрывы на Полтавщине прогремели через несколько минут после того, как Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

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