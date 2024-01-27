На фоне запуска россиянами дронов, в Запорожье прогремели взрывы, в Запорожье

В Запорожье прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают местные паблики. Ранее воздушные силы сообщили о запуске в направлении города БпЛА с юга, передает УНН.

Детали

По словам местных жителей, около 19.30 часов вечера в городе услышали три звука, похожие на взрывы.

Запорожье - в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях! - сообщили перед тем в Воздушных силах.

Известно, что российские войска запустили ударные беспилотники с юга в северном направлении. Они двигались по территории Запорожской области в северном направлении. Объявлено также угрозу для Днепропетровщины.