На фоне запуска россиянами дронов, в Запорожье прогремели взрывы, в Запорожье
Киев • УНН
Во вторник вечером в Запорожье слышали несколько взрывов после того, как российские войска запустили беспилотники с юга.
В Запорожье прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают местные паблики. Ранее воздушные силы сообщили о запуске в направлении города БпЛА с юга, передает УНН.
Детали
По словам местных жителей, около 19.30 часов вечера в городе услышали три звука, похожие на взрывы.
Запорожье - в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!
Известно, что российские войска запустили ударные беспилотники с юга в северном направлении. Они двигались по территории Запорожской области в северном направлении. Объявлено также угрозу для Днепропетровщины.
На фоне запуска россиянами дронов, в Запорожье прогремели взрывы, в Запорожье
Во вторник вечером в Запорожье слышали несколько взрывов после того, как российские войска запустили беспилотники с юга.
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