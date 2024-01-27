На фоні запуску росіянами дронів, у Запоріжжі пролунали вибухи
Київ • УНН
У вівторок ввечері в Запоріжжі чули кілька вибухів після того, як російські війська запустили безпілотники з півдня.
У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють місцеві пабліки. Раніше повітряні сили повідомили про запуск у напрямку міста БпЛА з півдня, передає УНН.
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Зі слів місцевих жителів, близько 19.30 годин вечора у місті почули три звуки, схожі на вибухи.
Запоріжжя - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!
Відомо, що російські війська запустили ударні безпілотники з півдня у північному напрямку. Вони рухалися територією Запорізької області у північному напрямку. Оголошено також загрозу для Дніпропетровщини.
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