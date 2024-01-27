Загроза балістики: в Україні масштабна повітряна тривога
Київ • УНН
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу в суботу ввечері через загрозу ударів російських балістичних ракет.
У більшості областей України, у тому числі у Києві, о 20.00 суботи оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про загрозу балістичних ударів, передає УНН.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!
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Ввечері в суботу у Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Раніше повітряні сили повідомили про запуск у напрямку міста БпЛА з півдня.