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Угроза баллистики: в Украине масштабная воздушная тревога

Угроза баллистики: в Украине масштабная воздушная тревога

Киев  •  УНН

27 январь 2024, 18:11  •  18814 просмотра

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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу в субботу вечером из-за угрозы ударов российских баллистических ракет.

В большинстве областей Украины, в том числе в Киеве, в 20.00 субботы объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ударов, передает УНН.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!

- сообщили в ПС.

Напомним

Вечером в субботу в Запорожье прозвучало несколько взрывов. Ранее воздушные силы сообщили о запуске в направлении города БпЛА с юга.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
Загроза балістики: в Україні масштабна повітряна тривога
Ballistic threat: large-scale air alert in Ukraine
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Угроза баллистики: в Украине масштабная воздушная тревога

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу в субботу вечером из-за угрозы ударов российских баллистических ракет.

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