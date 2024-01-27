Угроза баллистики: в Украине масштабная воздушная тревога
Киев • УНН
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу в субботу вечером из-за угрозы ударов российских баллистических ракет.
В большинстве областей Украины, в том числе в Киеве, в 20.00 субботы объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ударов, передает УНН.
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!
Напомним
Вечером в субботу в Запорожье прозвучало несколько взрывов. Ранее воздушные силы сообщили о запуске в направлении города БпЛА с юга.
Угроза баллистики: в Украине масштабная воздушная тревога
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу в субботу вечером из-за угрозы ударов российских баллистических ракет.
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