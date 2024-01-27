Угроза баллистики: в Украине масштабная воздушная тревога

В большинстве областей Украины, в том числе в Киеве, в 20.00 субботы объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ударов, передает УНН.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! - сообщили в ПС.

Напомним

Вечером в субботу в Запорожье прозвучало несколько взрывов. Ранее воздушные силы сообщили о запуске в направлении города БпЛА с юга.