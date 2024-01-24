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В Полтавской области во время вечерней атаки рф сбили еще три вражеских дрона - ОВА

В Полтавской области во время вечерней атаки рф сбили еще три вражеских дрона - ОВА

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 07:00  •  9350 просмотра

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Во время дроновой атаки российских войск на Полтавскую область Украины были сбиты еще три вражеских беспилотника, о чем сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. Жертв и разрушений нет.

В Полтавской области во время вечерней дроновой атаки российских войск сбили еще три вражеских беспилотника, сообщил в среду глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

Во время вчерашней вражеской атаки беспилотниками, на территории Полтавской области было сбито еще три БпЛА. К счастью, пострадавших и разрушений нет

- сообщил Пронин в Telegram.

Напомним

23 января вечером враг атаковал Украину беспилотниками. Во время воздушной тревоги в Полтавской области работала ПВО. Один БпЛА упал на территории Лубенского района. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
На Полтавщині під час вечірньої атаки рф збили ще три ворожі дрони - ОВА
Three more enemy drones shot down in Poltava region during evening attack of Russian Federation - RMA
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Во время дроновой атаки российских войск на Полтавскую область Украины были сбиты еще три вражеских беспилотника, о чем сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. Жертв и разрушений нет.

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