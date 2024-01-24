В Полтавской области во время вечерней атаки рф сбили еще три вражеских дрона - ОВА

В Полтавской области во время вечерней дроновой атаки российских войск сбили еще три вражеских беспилотника, сообщил в среду глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

Во время вчерашней вражеской атаки беспилотниками, на территории Полтавской области было сбито еще три БпЛА. К счастью, пострадавших и разрушений нет - сообщил Пронин в Telegram.

Напомним

23 января вечером враг атаковал Украину беспилотниками. Во время воздушной тревоги в Полтавской области работала ПВО. Один БпЛА упал на территории Лубенского района.