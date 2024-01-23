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29 березня, 17:57 • 105372 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 125772 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 123017 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 161253 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 137026 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131732 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143996 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 146082 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 389022 перегляди

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28 березня, 12:49 • 172466 перегляди

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Ворог атакував Україну безпілотниками: на Полтавщині працювала ППО, один дрон впав на території Лубенського району

Ворог атакував Україну безпілотниками: на Полтавщині працювала ППО, один дрон впав на території Лубенського району

Київ • УНН

 • 96647 перегляди

Російські війська атакували Україну за допомогою безпілотників, у Полтавській області працювала ППО.

Армія рф атакувала Україну безпілотниками, у Полтавській області працювала ППО, передає УНН.

"Ворог атакував Україну безпілотниками. Під час останньої повітряної тривоги в Полтавській області працювала ППО. Один БпЛА впав на території Лубенського району. За попередньою інформацією без жертв. На місці працюють всі відповідні служби", - повідомили у Полтавській ОВА.

У Повітряних силах зафіксували кілька груп "шахедів"23.01.24, 20:01 • 32347 переглядiв

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