Ворог атакував Україну безпілотниками: на Полтавщині працювала ППО, один дрон впав на території Лубенського району
Київ • УНН
Російські війська атакували Україну за допомогою безпілотників, у Полтавській області працювала ППО.
Армія рф атакувала Україну безпілотниками, у Полтавській області працювала ППО, передає УНН.
"Ворог атакував Україну безпілотниками. Під час останньої повітряної тривоги в Полтавській області працювала ППО. Один БпЛА впав на території Лубенського району. За попередньою інформацією без жертв. На місці працюють всі відповідні служби", - повідомили у Полтавській ОВА.
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