У Повітряних силах зафіксували кілька груп "шахедів"
Київ • УНН
Групи "шахедів" були помічені на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.
На кордоні Донецької та Дніпропетровської областей зафіксували кілька груп "шахедів", передає УНН із посиланням на Повітряні сили.
"Кілька груп "шахедів" на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей! Напрямок руху – північний", - йдеться у повідомленні.
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