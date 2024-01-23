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29 березня, 17:57 • 104750 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 124533 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 160498 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 136298 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131375 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143699 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145902 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

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28 березня, 12:49 • 172460 перегляди

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У Повітряних силах зафіксували кілька груп "шахедів"

Київ • УНН

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Групи "шахедів" були помічені на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.

На кордоні Донецької та Дніпропетровської областей зафіксували кілька груп "шахедів", передає УНН із посиланням на Повітряні сили.

"Кілька груп "шахедів" на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей! Напрямок руху – північний", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

23 січня рф здійснила черговий масований ракетний обстріл.

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Антоніна Туманова

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