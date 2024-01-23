В Воздушных силах зафиксировали несколько групп "шахедов"

На границе Донецкой и Днепропетровской областей зафиксировали несколько групп "шахедов", передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.

"Несколько групп "шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей! Направление движения - северное", - говорится в сообщении.

Напомним

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