Враг атаковал Украину беспилотниками: на Полтавщине работала ПВО, один дрон упал на территории Лубенского района

Армия рф атаковала Украину беспилотниками, в Полтавской области работала ПВО, передает УНН.

"Враг атаковал Украину беспилотниками. Во время последней воздушной тревоги в Полтавской области работала ПВО. Один БпЛА упал на территории Лубенского района. По предварительной информации без жертв. На месте работают все соответствующие службы", - сообщили в Полтавской ОГА.

В Воздушных силах зафиксировали несколько групп "шахедов"

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный удар рф - более 200 различных объектов повреждены, 18 человек погибли.