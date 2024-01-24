На Полтавщині під час вечірньої атаки рф збили ще три ворожі дрони - ОВА

У Полтавській області під час вечірньої дронової атаки російських військ збили ще три ворожі безпілотники, повідомив у середу голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.

Під час учорашньої ворожої атаки безпілотниками, на території Полтавської області було збито ще три БпЛА. На щастя, постраждалих та руйнувань немає - повідомив Пронін у Telegram.

Нагадаємо

23 січня ввечері ворог атакував Україну безпілотниками. Під час повітряної тривоги в Полтавській області працювала ППО. Один БпЛА впав на території Лубенського району.