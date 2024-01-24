На Полтавщині під час вечірньої атаки рф збили ще три ворожі дрони - ОВА
Київ • УНН
Під час дронової атаки російських військ на Полтавську область України було збито ще три ворожі безпілотники, про що повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Жертв і руйнувань немає.
У Полтавській області під час вечірньої дронової атаки російських військ збили ще три ворожі безпілотники, повідомив у середу голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
Під час учорашньої ворожої атаки безпілотниками, на території Полтавської області було збито ще три БпЛА. На щастя, постраждалих та руйнувань немає
Нагадаємо
23 січня ввечері ворог атакував Україну безпілотниками. Під час повітряної тривоги в Полтавській області працювала ППО. Один БпЛА впав на території Лубенського району.