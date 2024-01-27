Дві балістичні ракети спрямував ворог по промисловому об’єкту на Полтавщині – там гасять пожежу

Триває ліквідація пожежі внаслідок російської атаки по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі Полтавщини. Попередньо росіяни запустили дві балістичні ракети. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.

Деталі

За його даними, інформація про жертв та постраждалих станом на зараз відсутня. На місці працюють всі необхідні екстрені служби.

Нагадаємо

Ввечері 27 січня ворог атакував Полтавщину ракетами та влучив у об'єкт промисловості поблизу Кременчука. Після чого там здійнялася пожежа.

На Полтавщині під час вечірньої атаки рф збили ще три ворожі дрони - ОВА