На Черниговщине правоохранители задержали мужчину, который во время ссоры застрелил знакомого из охотничьего ружья. Его поместили в изолятор временного содержания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Как рассказали правоохранители, 4 августа поступило сообщение от жительницы одного из сел Корюковского района о том, что ее 45-летний сосед лежит во дворе своего дома без признаков жизни. Женщина также сообщила, что перед этим слышала выстрелы.

Полицейские установили, что местный житель в ходе внезапной ссоры с односельчанином дважды выстрелил в последнего из охотничьего ружья.

Мужчина признался правоохранителям в содеянном и дал правдивые показания. Орудие убийства и другие вещественные доказательства у него изъяли.

корюковские полицейские оперативно установили и задержали причастного к убийству односельчанина

Полицейские начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

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