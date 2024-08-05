Киев • УНН
В Корюковском районе мужчина дважды выстрелил в односельчанина из охотничьего ружья во время ссоры. Полиция задержала подозреваемого, ему грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.
На Черниговщине правоохранители задержали мужчину, который во время ссоры застрелил знакомого из охотничьего ружья. Его поместили в изолятор временного содержания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
Как рассказали правоохранители, 4 августа поступило сообщение от жительницы одного из сел Корюковского района о том, что ее 45-летний сосед лежит во дворе своего дома без признаков жизни. Женщина также сообщила, что перед этим слышала выстрелы.
Полицейские установили, что местный житель в ходе внезапной ссоры с односельчанином дважды выстрелил в последнего из охотничьего ружья.
Мужчина признался правоохранителям в содеянном и дал правдивые показания. Орудие убийства и другие вещественные доказательства у него изъяли.
корюковские полицейские оперативно установили и задержали причастного к убийству односельчанина
Полицейские начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Досудебное расследование продолжается.
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