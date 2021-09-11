Двадцать лет назад в США произошли самые кровавые теракты в истории: как это было и к чему это привело?

Атака

8:46:40: Рейс 11 на скорости приблизительно 790 км/ч врезается в северную сторону северной башни ВТЦ (1 WTC), между 93-м и 99-м этажами. Самолёт практически целиком уходит внутрь здания, он пробивает здание до середины, где находятся силовые конструкции, перерезает все три лестничных колодца, засыпая их обломками. Мощная ударная волна проходит по зданию до самой земли и обратно. 80 тонн авиационного керосина, перемешанные с останками самолёта и обломками здания, создают огромный пожар. Здание не имело традиционного для небоскрёбов стального каркаса, весь вес приходился на компактную стальную внутреннюю структуру, которая оказывается в зоне высоких температур. Люди, находящиеся ниже зоны удара, эвакуируются из здания, люди, оказавшиеся выше, не могут этого сделать из-за того, что все лестницы перерезаны.

Удар первого самолета в северную башню, случайно попавший в кадр местного телеканала WNYW TV, снимавшего подготовку к праймериз выборов мэра города:

9:03:11: Рейс 175 врезается на скорости около 959 км/ч в южную сторону южной башни ВТЦ (2 WTC), между этажами 78 и 85. В это время несколько телевизионных компаний ведут прямой репортаж с места событий, миллионы людей наблюдают попадание самолёта в здание в прямом эфире. Части самолёта пробивают здание насквозь и вылетают с восточной и северной стороны, некоторые из них упали на землю в шести кварталах от здания. Многие уверены, что это был взрыв в северной башне, поскольку угол съёмки некоторых камер не позволял увидеть попадание в южную башню. Начинается полная эвакуация всех, кто находился в южной башне ниже зоны попадания самолёта. Одна из лестниц южной башни остаётся не заблокированной в зоне попадания, но лестничный колодец заполнен дымом. Из-за этого многие люди из верхних этажей поднимаются на крышу, вместо того, чтобы спуститься по этой лестнице. Попадание вызывает перебои в работе телевизионных станций, поскольку на южной башне располагались студии, передатчики и антенное оборудование.

9:37:46: Рейс 77 врезается в западное крыло здания Пентагона (в Вашингтоне), отчего начинается сильный пожар. Это крыло Пентагона находится на ремонте, и большинство офисов в нём не заняты. Погибают все 64 человека на борту и 125 человек в здании.

9:59:04: Южная башня ВТЦ полностью разрушается через 55 минут и 51 секунду после попадания в неё рейса 175. Это разрушение наблюдает в прямом эфире весь земной шар.

Разрушение южной башни ВТЦ, попавшее в эфир телеканала ABC7:

10:03:11: United Airlines рейс 93 падает в 129 км юго-восточнее Питтсбурга в Графстве Соммерсет, Пенсильвания. Позже сообщается, что пассажиры, получившие по мобильным телефонам информацию о двух других захваченных самолётах, врезавшихся в ВТЦ, приняли решение вернуть контроль над самолётом. Это подтверждается записью речевого самописца рейса 93, на которой слышно, что похитители принимают решение направить самолёт в землю до того, как пассажиры взломают дверь пилотской кабины. Комиссия 9/11 предположила, что целью угонщиков рейса 93 было здание Капитолия или Белый дом. Некоторые свидетели позже сообщали о белом самолёте, похожем на военный истребитель, который кружил над местом падения через несколько минут после катастрофы. Частично это оказалось правдой, это был частный самолёт, получивший от диспетчерской службы запрос на пролёт над местом падения с целью его осмотра.

10:28:25: Северная башня ВТЦ полностью разрушается через 1 час, 41 минуту и 51 секунду после попадания в неё рейса 11. Из-за полного разрушения лестничных колодцев в зоне попадания самолёта, никто из оказавшихся на верхних этажах, не выживает. Отель Мариотт (3 WTC), находящийся между двумя башнями, также полностью разрушен. Разрушение второй башни также показано в прямом эфире.

Разрушение северной башни:

17:20: Обрушивается 47-этажное здание Всемирного торгового центра 7 (другое название Salomon Bros. Building), получившее многочисленные повреждения в момент падения башен ВТЦ.

День теракта и его последствия в штаб-квартире ООН:

Спасательная операция на месте теракта:

Последствия

Теракты 11 сентября оказали огромное влияние на мировое и американское общество. События 11 сентября повлекли за собой большие политические последствия. Атаки оказали значительное экономическое влияние на американские и мировые рынки. Федеральный резерв временно сократил контакты с банками из-за нарушений коммуникационного оборудования в финансовом районе Нижнего Манхэттена. Обратная связь и контроль над денежной массой, включая мгновенную ликвидность банков, была восстановлена ​​в течение нескольких часов. Американские акции потеряли 1,2 триллиона долларов в течение недели. Сам ущерб находился в диапазоне 3 триллионов долларов США.

Впервые в истории США была полностью закрыта государственная граница.

На данный момент остатки более 1100 с 2753 жертв терактов до сих пор не идентифицированы. Буквально несколько дней назад идентифицировали ещё две жертвы теракта 11 сентября

Масштаб катастрофы стал настолько обширным, что на протяжении почти 20 лет продолжают находить сотни и тысячи фотоматериалов и данных о погибших, обломки зданий, а в первые десять лет — фрагменты человеческих тел. Для сравнения — атаки 11 сентября стали причиной гибели почти в три раза большего количество человек, чем одна из наиболее кровавых революций последних десятилетий в Румынии.

Война с терроризмом

США немедленно объявили “войну с терроризмом”. В октябре начались бомбардировки Афганистана, в ноябре талибов выбили из Кабула. Однако бин Ладену удалось выбраться из своего убежища в горах Афганистана.

Уже в 2002 году “Аль—Каида” организовала новые теракты: взрывы в клубах на острове Бали в Индонезии, где погибли сотни местных жителей и иностранцев, и неудачная атака на израильский авиалайнер в Кении с помощью переносной зенитной ракеты. Стало понятно, что “Аль-Каида” — это глобальная сеть радикальных организаций, объединенных общим руководством и финансированием, а также общими врагами — США, их союзниками, светскими режимами мусульманских стран и правительствами стран, где мусульмане составляют меньшинство населения — но очень заметное (например, в Индии, России или на Филиппинах).

В 2003 году президент США Джордж Буш-младший принял решение о вторжении коалиции во главе с США в Ирак, обвинив иракского диктатора Саддама Хусейна в связях с террористами. Уже после свержения и казни Хусейна эксперты Конгресса США признали, что если контакты иракского режима с “Аль-Каидой” и имелись, то они были “неясными и спорадическими”. Речь могла идти о боевиках радикальной суннитской организации “Ансар аль-Ислам” в иракском Курдистане, который не контролировался Багдадом. Позже ЦРУ признало, что “Ансар аль-Ислам” — не часть “Аль-Каиды”, а самостоятельная организация, и в Ираке была лишь ситуативным союзником бин Ладена.

И лишь после свержения Хусейна, в 2004 году, “Аль-Каида” действительно создала в Ираке мощное террористическое движение. Ей помогло то, что местные сунниты, отстраненные от реальной власти вместе с режимом Саддама Хусейна, были недовольны тем, что американцы сделали явную ставку на религиозное большинство в стране — шиитов.

В итоге “Аль-Каида” в Ираке была разгромлена только после нескольких крупномасштабных и кровопролитных для американской армии операций. Руководство группировки было в основном уничтожено в 2006 году. Остатки организации тогда же были переименованы в “Исламское государство Ирак”, со временем ставшее печально известным “Исламским государством”, последний теракт “филии” которого произошел во время выхода американских войск с Афганистана.