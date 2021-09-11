Двадцять років тому у США сталися найкривавіші теракти в історії: як це було і до чого це привело?

Атака

8:46:40: Рейс 11 на швидкості приблизно 790 км/год врізається в північну сторону північної вежі ВТЦ (1 WTC), між 93-м і 99-м поверхами. Літак практично повністю іде всередину будівлі, він пробиває будівлю до середини, де знаходяться силові конструкції, перерізає всі три сходових колодязя, засипаючи їх уламками. Потужна ударна хвиля проходить по будівлі до самої землі і назад. 80 тонн авіаційного гасу, перемішані з рештками літака і уламками будівлі, створюють величезну пожежу. Будівля не мала традиційного для хмарочосів сталевого каркасу, уся вага припадала на компактну сталеву внутрішню структуру, яка опиняється в зоні високих температур. Люди, що знаходяться нижче зони удару, евакуюються з будівлі, люди, які опинилися вище, не можуть цього зробити через те, що всі сходи перерізані.

Удар першого літака в північну вежу, що випадково потрапив в кадр місцевого телеканалу WNYW TV, який знімав підготовку до праймеріз виборів мера міста:

9:03:11: Рейс 175 врізається на швидкості близько 959 км/ч в південну сторону південної вежі ВТЦ (2 WTC), між поверхами 78 і 85. У цей час декілька телевізійних компаній ведуть прямий репортаж з місця подій, мільйони людей спостерігають потрапляння літака в будівлю в прямому ефірі. Частини літака пробивають будівлю наскрізь і вилітають з східного і північного боку, деякі з них впали на землю в шести кварталах від будівлі. Багато хто впевнений, що це був вибух у північній вежі, оскільки кут зйомки деяких камер не дозволяв побачити потрапляння в південну вежу. Починається повна евакуація всіх, хто знаходився в південній башті нижче зони попадання літака. Одні з сходів південній вежі залишаються не заблокованими в зоні попадання, але сходовий колодязь заповнений димом. Через це багато людей з верхніх поверхів піднімаються на дах, замість того, щоб спуститися по цих сходах. Попадання викликає перебої в роботі телевізійних станцій, оскільки на південній вежі розташовувалися студії, передавачі і антенне обладнання.

9:37:46: Рейс 77 врізається в західне крило будівлі Пентагону (у Вашингтоні), від чого починається сильна пожежа. Це крило Пентагону знаходиться на ремонті, і більшість офісів в ньому не зайняті. Гинуть всі 64 людини на борту і 125 осіб у будівлі.

9:59:04: Південна вежа ВТЦ повністю руйнується через 55 хвилин і 51 секунду після потрапляння в неї рейсу 175. Це руйнування спостерігає в прямому ефірі уся земна куля.

Руйнування південної вежі ВТЦ, що потрапило в ефір телеканалу ABC7:

10:03:11: United Airlines рейс 93 падає в 129 км на південний схід від Піттсбурга в Графстві Соммерсет, Пенсільванія. Пізніше повідомляється, що пасажири, які отримали по мобільних телефонах інформацію про два інші захоплені літаки, що врізалися в ВТЦ, прийняли рішення повернути контроль над літаком. Це підтверджується записом мовного самописця рейсу 93, на якому можна почути, що викрадачі приймають рішення направити літак в землю до того, як пасажири зламають двері пілотської кабіни. Комісія 9/11 припустила, що метою викрадачів рейсу 93 була будівля Капітолію або Білий дім. Деякі свідки пізніше повідомляли про білий літак, схожий на військовий винищувач, який кружляв над місцем падіння через декілька хвилин після катастрофи. Частково це виявилося правдою, це був приватний літак, що отримав від диспетчерської служби запит на проліт над місцем падіння з метою його огляду.

10:28:25: Північна вежа ВТЦ повністю руйнується через 1 годину, 41 хвилину і 51 секунду після потрапляння в неї рейсу 11. Через повне руйнування сходових колодязів в зоні попадання літака, ніхто з тих, хто опинилися на верхніх поверхах, не виживає. Готель Маріотт (3 WTC), що знаходиться між двома вежами, також повністю зруйнований. Руйнування другої башти також показано в прямому ефірі.

Руйнування північної вежі:

17:20: Руйнується 47-поверхова будівля Всесвітнього торгового центру 7 (інша назва Salomon Bros. Building), яка отримала численні ушкодження в момент падіння веж ВТЦ.

День теракту і його наслідки в штаб-квартирі ООН:

Рятувальна операція на місці теракту:

Наслідки

Теракти 11 вересня справили величезний вплив на світове і американське суспільство. Події 11 вересня спричинили за собою великі політичні наслідки. Атаки мали значний економічний вплив на американські і світові ринки. Федеральний резерв тимчасово скоротив контакти з банками через порушення комунікаційного обладнання в фінансовому районі Нижнього Манхеттена. Зворотній зв’язок і контроль над грошовою масою, включаючи миттєву ліквідність банків, було відновлено ​​протягом декількох годин. Американські акції втратили 1,2 трильйона доларів протягом тижня. Сам збиток знаходився в діапазоні 3 трильйонів доларів США.

Вперше в історії США було повністю закрито державний кордон.

На даний момент залишки понад 1100 з 2753 жертв терактів досі не ідентифіковані. Буквально декілька днів тому ідентифікували ще дві жертви теракту 11 вересня

Масштаб катастрофи став настільки великим, що на протязі майже 20 років продовжують знаходити сотні і тисячі фотоматеріалів і даних про загиблих, уламки будівель, а в перші десять років — фрагменти людських тіл. Для порівняння — атаки 11 вересня стали причиною загибелі майже в три рази більшої кількості людей, ніж одна з найбільш кривавих революцій останніх десятиліть у Румунії.

Війна з тероризмом

США негайно оголосили “війну з тероризмом”. У жовтні почалися бомбардування Афганістану, в листопаді талібів вибили з Кабула. Однак бен Ладену вдалося вибратися зі свого притулку в горах Афганістану.

Уже в 2002 році “Аль-Каїда” організувала нові теракти: вибухи в клубах на острові Балі в Індонезії, де загинули сотні місцевих жителів і іноземців, і невдала атака на ізраїльський авіалайнер у Кенії за допомогою переносної зенітної ракети. Стало зрозуміло, що “Аль-Каїда” — це глобальна мережа радикальних організацій, об’єднаних загальним керівництвом і фінансуванням, а також загальними ворогами — США, їхніми союзниками, світськими режимами мусульманських країн і урядами країн, де мусульмани складають меншість населення — але дуже помітну (наприклад, в Індії, Росії або на Філіппінах).

У 2003 році президент США Джордж Буш-молодший прийняв рішення про вторгнення коаліції на чолі з США в Ірак, звинувативши іракського диктатора Саддама Хусейна в зв’язках з терористами. Вже після повалення і страти Хусейна експерти Конгресу США визнали, що якщо контакти іракського режиму з “Аль-Каїдою” і були, то вони були “неясними і спорадичними”. Мова могла йти про бойовиків радикальної сунітської організації “Ансар аль-Іслам” в іракському Курдистані, яка не контролювався Багдадом. Пізніше ЦРУ визнало, що “Ансар аль-Іслам” — не частина “Аль-Каїди”, а самостійна організація, і в Іраку була лише ситуативним союзником бен Ладена.

І лише після повалення Хусейна, в 2004 році, “Аль-Каїда” дійсно створила в Іраку потужний терористичний рух. Їй допомогло те, що місцеві суніти, відсторонені від реальної влади разом з режимом Саддама Хусейна, були незадоволені тим, що американці зробили явну ставку на релігійну більшість в країні — шиїтів.

У підсумку “Аль-Каїда” в Іраку була розгромлена тільки після декількох великомасштабних і кровопролитних для американської армії операцій. Керівництво угруповання було в основному знищено в 2006 році. Залишки організації тоді ж були перейменовані в “Ісламська держава Ірак”, яка з часом стала сумно відомою “Ісламською державою”, останній теракт “філії” якого стався під час виходу американських військ з Афганістану.