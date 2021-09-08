У США через 20 років ідентифікували ще дві жертви теракту 11 вересня

Деталі

Так, 1646-ою жертвою стала Дороті Морган з Хемпстед (штат Нью-Йорк), а 1647-ою жертвою — чоловік, ім’я якого розголошується на прохання родини.

Ці опізнання жертв стали першими з жовтня 2019-го, проте 1106 (40 відсотків) з 2753 жертв терактів так і не були ідентифіковані.

Довідка

11 вересня 2001 року в США сталася серія терактів. Тоді терористи направили два лайнера в вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, а третій — в будівлю Пентагону у Вашингтоні. Відповідальність за подію узяло на себе терористична організація “Аль-Каїда”.

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