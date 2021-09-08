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В США через 20 лет идентифицировали еще две жертвы теракта 11 сентября

В США через 20 лет идентифицировали еще две жертвы теракта 11 сентября

Киев  •  УНН

 • 22594 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Через 20 лет управления главного судмедэксперта Нью-Йорка узнало двух жертв терактов во Всемирном торговом центре 11 сентября 2001. Об этом сообщает CBSN, пишет УНН.

Детали

Так, 1646-й жертвой стала Дороти Морган с Хэмпстед (штат Нью-Йорк), а 1647-й жертвой - человек, имя которого разглашается по просьбе семьи.

Эти опознание жертв стали первыми с октября 2019-му, однако 1106 (40 процентов) с 2753 жертв терактов так и не были идентифицированы.

Справка

11 сентября 2001 в США произошла серия терактов. Тогда террористы направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий - в здание Пентагона в Вашингтоне. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация "Аль-Каида".

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