13-летний парень из Херсонской области дважды стал мишенью россии: Резников о военных преступлениях рф
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Херсонской области 13-летний парень дважды попал под российские обстрелы: 31 декабря и 1 января. Министр обороны Украины прокомментировал одно из рашистских военных преступлений в начатой им серии твитов о нарушении правил ведения войны страной-агрессором, передает УНН.
Цитата
"Приднепровское (Херсонская область). Канун Нового года. 13-летний парень дважды стал мишенью россии. Во-первых, он получил тяжелые ранения, возвращаясь домой. Тогда россияне обстреляли реанимацию, где он находился на лечении. Два военных преступления. Жизнь одного ребенка ", – написал он.
Контекст
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич 1 января сообщил, что 13-летний Ярослав дважды пострадал из-за рашистских обстрелов – 31 декабря и в первые часы нового года.
Позже он опубликовал фото последствий обстрела рашистов детской клинической больницы Херсона.
Напомним
Резников сообщил, что россия нанесла ущерб экологии Украине в 35,3 миллиарда долларов.