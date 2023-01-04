13-летний парень из Херсонской области дважды стал мишенью россии: Резников о военных преступлениях рф

Цитата

"Приднепровское (Херсонская область). Канун Нового года. 13-летний парень дважды стал мишенью россии. Во-первых, он получил тяжелые ранения, возвращаясь домой. Тогда россияне обстреляли реанимацию, где он находился на лечении. Два военных преступления. Жизнь одного ребенка ", – написал он.

Контекст

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич 1 января сообщил, что 13-летний Ярослав дважды пострадал из-за рашистских обстрелов – 31 декабря и в первые часы нового года.

Позже он опубликовал фото последствий обстрела рашистов детской клинической больницы Херсона.

Напомним

Резников сообщил, что россия нанесла ущерб экологии Украине в 35,3 миллиарда долларов.