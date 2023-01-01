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13-річний хлопчик із Херсона двічі потрапив під рашистські обстріли

13-річний хлопчик із Херсона двічі потрапив під рашистські обстріли

Київ • УНН

 • 588758 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. 13-річний Ярослав із Херсона двічі постраждав через рашистські обстріли – 31 грудня та 1 січня. Про це розповів глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, передає УНН.

Деталі

За кілька годин до Нового року, 31 грудня, росіяни атакували Наддніпрянське, що поблизу Херсона. Хлопчик із сестрою, які в той момент поверталися додому, потрапили під обстріл. Ярослава у важкому стані доставили до лікарні, де "лікарі буквально витягли його з того світу", розповів Янушевич.

1 січня російська армія атакувала Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. У цей момент 13-річний Ярослав знаходився в реанімаційному відділенні. У палаті, в якій він лежав, вибило вікна. Хлопчика евакуювали до Миколаєва, де зараз за його життя продовжують боротися лікарі.

Цитата

"Через кривавий "руський мир" дитина, яка в ці свята мала радісно розпаковувати подарунки та загадувати бажання, зустріла Новий рік на операційному столі під ворожими обстрілами. Що цим нелюдам зробив 13-річний хлопчик, що вони двічі намагались його вбити. Немає таких слів, щоб описати ненависть та огиду до росіян, які віддали та виконали цей злочинний наказ. Сидіти вам на лаві трибуналу та горіти в пеклі", - написав Янушевич.

Нагадаємо

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що російські окупанти не припиняли обстрілювати Херсон й у новорічну ніч.

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