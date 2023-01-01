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13-летний мальчик из Херсона дважды попал под рашистские обстрелы

13-летний мальчик из Херсона дважды попал под рашистские обстрелы

Киев • УНН

 • 588757 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. 13-летний Ярослав из Херсона дважды пострадал из-за рашистских обстрелов – 31 декабря и 1 января. Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, передает УНН.

Детали

За несколько часов до Нового года, 31 декабря, россияне атаковали Надднепрянское, что вблизи Херсона. Мальчик с сестрой, которые в тот момент возвращались домой, попали под обстрел. Ярослава в тяжелом состоянии доставили в больницу, где "врачи буквально вытащили его из того света", рассказал Янушевич.

1 января российская армия атаковала Херсонскую областную детскую клиническую больницу. В этот момент 13-летний Ярослав находился в реанимационном отделении. В палате, где он лежал, выбило окна. Мальчика эвакуировали в Николаев, где сейчас за его жизнь продолжают бороться врачи.

Цитата

"Из-за кровавого "русского мира" ребенок, который в эти праздники должен был радостно распаковывать подарки и загадывать желания, встретил Новый год на операционном столе под вражескими обстрелами. Что этим нелюдям сделал 13-летний мальчик, что они дважды пытались его убить. Нет таких слов, чтобы описать ненависть и отвращение к россиянам, отдавшим и исполнившим этот преступный приказ. Сидеть вам на скамье трибунала и гореть в аду", - написал Янушевич.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские оккупанты не прекращали обстреливать Херсон и в новогоднюю ночь.

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