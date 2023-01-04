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13-річний хлопець з Херсонщини двічі став мішенню росії: Резніков про військові злочини рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. У Херсонській області 13-річний хлопець двічі потрапив під російські обстріли: 31 грудня та 1 січня. Міністр оборони України прокоментував один з рашистських воєнних злочинів у започаткованій ним серії твітів про порушення правил ведення війни країною-агресором, передає УНН.

13-річний хлопець з Херсонщини двічі став мішенню росії: Резніков про військові злочини рф

Цитата

"Наддніпрянське (Херсонська область). Переддень Нового року. 13-річний хлопець двічі став мішенню росії. По-перше, він отримав важкі поранення, повертаючись додому. Тоді росіяни обстріляли реанімацію, де він перебував на лікуванні. Два військових злочини. Життя однієї дитини", - написав він.

Контекст

Глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич 1 січня повідомив, що 13-річний Ярослав двічі постраждав через рашистські обстріли – 31 грудня та у перші години нового року.

Пізніше він опублікував фото наслідків обстрілу рашистів дитячої клінічної лікарні Херсону.

Нагадаємо

Резніков повідомив, що росія завдала збитків екології Україні у 35,3 мільярда доларів.

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