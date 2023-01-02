росія завдала збитків екології Україні у 35,3 млрд дол. - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков у започаткованій ним серії твітів про порушення правил ведення війни росією зазначив, що окупанти завдали збитків екології Україні у 35,3 мільярда доларів, передає УНН.
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"Збиток, який росіяни завдали екології Україні, оцінюється в 35,3 мільярда доларів. Під загрозою мільйони гектарів природних заповідників. Стаття 55 Першого протоколу забороняє вести війну проти природного середовища шляхом репресій, але росію це не хвилює", - написав він.
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Резніков заявив, що російські окупанти продовжують примусово вербувати українців з окупованих територій для боротьби проти власної країни.