росія завдала збитків екології Україні у 35,3 млрд дол. - Резніков

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"Збиток, який росіяни завдали екології Україні, оцінюється в 35,3 мільярда доларів. Під загрозою мільйони гектарів природних заповідників. Стаття 55 Першого протоколу забороняє вести війну проти природного середовища шляхом репресій, але росію це не хвилює", - написав він.

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Резніков заявив, що російські окупанти продовжують примусово вербувати українців з окупованих територій для боротьби проти власної країни.