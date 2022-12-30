Росіяни вербують українців з окупованих територій: Резніков повідомив про ще один воєнний злочин рф
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Російські окупанти продовжують примусово вербувати українців з окупованих територій для боротьби проти власної країни. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про ще один воєнний злочин рашистів, який суперечить Женевській конвенції, передає УНН.
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«Росіяни продовжують примусово вербувати українців з окупованих територій для боротьби проти власної країни. Нагадаю, що 4-та Женевська конвенція забороняє окупантам примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в їхній армії», - написав міністр у Twitter.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині російські окупанти публічно б'ють чоловіків, які відмовляються від мобілізації.