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На Луганщині окупанти публічно б'ють чоловіків за відмову мобілізуватися

На Луганщині окупанти публічно б'ють чоловіків за відмову мобілізуватися

Київ • УНН

 • 1045774 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Луганщині російські окупанти публічно б'ють чоловіків, які відмовляються від мобілізації. Про це в Telegram повідомила Луганська ОВА, передає УНН.

Деталі

"Задля поповнення особового складу на Сєвєродонецькому напрямку росіяни посилили заходи примусової мобілізації", – ідеться у повідомленні.

Зокрема, у Хрустальному зросла кількість патрулів, які перевіряють у чоловіків документи, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих.

Як зазначили, у Міловому повістки отримують майже всі – окупанти не дивляться на вік, стан здоров’я та кількість дітей у мобілізованих.

"А от у Сорокиному люди неодноразово спостерігали публічне побиття тих, хто добровільно відмовляється від мобілізації – до військкоматів їх доставляють силоміць", – повідомили в ОВА.

Щоб протидіяти численним випадкам дезертирства у підрозділах окупаційних військ, росіяни розсилають повідомлення із попередженням про кримінальну відповідальность за втечу.

Нагадаємо

У Мелітополі окупанти почали роздавати повістки.

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