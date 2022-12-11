На Луганщині окупанти публічно б'ють чоловіків за відмову мобілізуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Луганщині російські окупанти публічно б'ють чоловіків, які відмовляються від мобілізації. Про це в Telegram повідомила Луганська ОВА, передає УНН.
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"Задля поповнення особового складу на Сєвєродонецькому напрямку росіяни посилили заходи примусової мобілізації", – ідеться у повідомленні.
Зокрема, у Хрустальному зросла кількість патрулів, які перевіряють у чоловіків документи, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих.
Як зазначили, у Міловому повістки отримують майже всі – окупанти не дивляться на вік, стан здоров’я та кількість дітей у мобілізованих.
"А от у Сорокиному люди неодноразово спостерігали публічне побиття тих, хто добровільно відмовляється від мобілізації – до військкоматів їх доставляють силоміць", – повідомили в ОВА.
Щоб протидіяти численним випадкам дезертирства у підрозділах окупаційних військ, росіяни розсилають повідомлення із попередженням про кримінальну відповідальность за втечу.
Нагадаємо
У Мелітополі окупанти почали роздавати повістки.