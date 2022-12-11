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В Луганской области оккупанты публично избивают мужчин за отказ мобилизоваться

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Луганской области российские оккупанты публично избивают мужчин, которые отказываются от мобилизации. Об этом в Telegram сообщила Луганская ОВА, передает УНН.

Детали

"Для пополнения личного состава на Северодонецком направлении россияне усилили меры принудительной мобилизации", – говорится в сообщении.

В частности, в Хрустальном возросло количество патрулей, которые проверяют у мужчин документы, вручают повестку и отвозят в пункт сбора мобилизованных.

Как отметили, в Миловом повестки получают почти все – оккупанты не смотрят на возраст, состояние здоровья и количество детей у мобилизованных.

"А вот в Сорокином люди неоднократно наблюдали публичное избиение тех, кто добровольно отказывается от мобилизации – в военкоматы их доставляют насильно", – сообщили в ОВА.

Чтобы противодействовать многочисленным случаям дезертирства в подразделениях оккупационных войск, россияне рассылают сообщения с предупреждением об уголовной ответственности за бегство.

Напомним

В Мелитополе оккупанты начали раздавать повестки.

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