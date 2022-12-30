Россияне вербуют украинцев с оккупированных территорий: Резников сообщил о еще одном военном преступлении рф

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«Россияне продолжают принудительно вербовать украинцев с оккупированных территорий для борьбы против собственной страны. Напомню, что 4-я Женевская конвенция запрещает оккупантам принуждать находящихся под защитой лиц служить в их армии», - написал министр в Twitter.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области российские оккупанты публично избивают мужчин, которые отказываются от мобилизации.