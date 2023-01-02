россия нанесла ущерб экологии Украине в 35,3 млрд долл. - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в начатой им серии твитов о нарушении правил ведения войны россией отметил, что оккупанты нанесли ущерб экологии Украине в 35,3 миллиарда долларов, передает УНН.
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"Ущерб, который россияне нанесли экологии Украине, оценивается в 35,3 миллиарда долларов. Под угрозой миллионы гектаров природных заповедников. Статья 55 Первого протокола запрещает вести войну против природной среды путем репрессий, но россия это не волнует", - написал он.
Напомним
Резников заявил, что российские оккупанты продолжают принудительно вербовать украинцев с оккупированных территорий для борьбы против собственной страны.