Два сотрудника Белого дома ушли в отставку на фоне заморозки помощи Украине

Слушания проходили в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Конгрессмены спросили чиновника, известно ли ему об отставках из АБУ, которые “хотя бы частично” были связаны с вопросом военной помощи Украине.

“Мне известно про одного моего коллегу, который ушел (со своего поста) в сентябре”, — ответил Сэнди, объяснив, что этот человек был разочарован из-за “непонимания причин” для содержания помощи. Еще один сотрудник управления, который оставил свой пост, работал в юридическом отделе управления. По словам Сэнди, он “выражал беспокойство” по соблюдению закона о контроле Конгресса по бюджету (Congressional Budget and Impoundment Control Act).

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“Я не хочу описывать это как единственную причину действий человека, но мне известно про их обеспокоенность”, — добавил Сэнди, не назвав имена коллег, о которых шла речь.

Ранее во вторник телекомпания CNN со ссылкой на документы, поступившие в бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США, сообщила, что АБУ принял меры для прекращения помощи Украине на сумму 250 млн долларов вечером 25 июля, то есть через несколько часов после разговора Трампа с Зеленским. Согласно документам, сначала вопрос о прекращении помощи обсуждался еще в начале июля, а 18 июля на одном из совещаний отмечалось, что предоставление помощи замораживается по распоряжению Белого дома.

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Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждение неназванного сотрудника американской разведки, будто бы Трампом во время телефонного разговора оказывалось давление на президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь демократы в Палате представителей в сентябре объявили о подготовке процедуры импичмента главы Белого дома. Основанием для нее стали подозрения в том, что президент США не только злоупотреблял властью и оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении своего вероятного соперника на следующих выборах Джо Байдена и его сына Хантера, но и в том, что он заморозил военную помощь Украине, пытаясь оказать давление на Зеленского. Сам глава Белого дома назвал происходящее крупнейшей аферой в истории американской политики.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина не вмешивается в выборы и геополитику США.