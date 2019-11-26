Трамп підписав наказ про призупинення фінансової допомоги Україні в день розмови із Зеленським

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Адміністративно-бюджетне управління США вжило заходів для припинення допомоги Україні на суму 250 млн доларів ввечері 25 липня, через кілька годин після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомила у вівторок телекомпанія CNN з посиланням на документи, що надійшли до бюджетного комітету Палати представників Конгресу США, передає УНН.