Трамп підписав наказ про призупинення фінансової допомоги Україні в день розмови із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Адміністративно-бюджетне управління США вжило заходів для припинення допомоги Україні на суму 250 млн доларів ввечері 25 липня, через кілька годин після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомила у вівторок телекомпанія CNN з посиланням на документи, що надійшли до бюджетного комітету Палати представників Конгресу США, передає УНН.
Як випливає з цих документів, спочатку питання про припинення допомоги обговорювалося ще на початку липня, а 18 липня, за тиждень до телефонної розмови Трампа і Зеленського, на одній з нарад зазначалося, що надання допомоги заморожується за розпорядженням Білого дому.
На прохання прокоментувати ситуацію з припиненням допомоги Україні представник Адміністративно-бюджетного управління заявив CNN, що його відомство “буде і надалі використовувати наявні повноваження для того, щоб кошти платників податків витрачалися відповідно до закону і пріоритетами, визначеними президентом”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Доповідь з розслідування в рамках імпічменту Трампа надійде в найближчі дні
Україно-американські відносини виявилися в центрі уваги ЗМІ після того, як в Вашингтоні розпочався великий скандал через твердження неназваного співробітника американської розвідки про надання Трампом під час телефонної розмови тиску на президента України Володимира Зеленського з метою спонукати Київ допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін в 2020 році.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна не втручається у вибори і геополітику США.