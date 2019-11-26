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Доповідь з розслідування в рамках імпічменту Трампа надійде в найближчі дні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Члени комітетів Палати представників Конгресу, які ведуть розслідування в рамках процедури імпічменту щодо президента країни Дональда Трампа, найближчим часом закінчать підготовку доповіді за підсумками проведеної ними роботи. Про це голова спецкомітету з розвідки Адам Шифф повідомив у листі, направленому іншим членам Конгресу. Текст листа опублікувала в понеділок на своєму сайті телекомпанія CNN, передає УНН.

“Ми працювали оперативно і в короткі терміни виявили велику кількість доказів, незважаючи на численні зусилля, спрямовані на перешкоджання розслідуванню з боку президента і його адміністрації... Наразі комітети готують доповідь, в якій резюмують докази, які ми знайшли до цього моменту, вона буде направлена юридичному комітету незабаром після того, як Конгрес повернеться після канікул з нагоди Дня подяки (в цьому році це свято випадає на 28 листопада, до роботи Конгрес повернеться 2 грудня — ред)”, — йдеться в листі.

Доповідь буде направлена в юридичний комітет нижньої палати американського законодавчого органу.

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Слід зауважити, що наступне засідання Конгресу не відбудеться до третього грудня, але раніше Шифф говорив про можливість проведення нових слухань щодо імпічменту Трампа.

Україно-американські відносини виявилися в центрі уваги ЗМІ після того, як в Вашингтоні розпочався великий скандал через твердження неназваного співробітника американської розвідки про надання Трампом під час телефонної розмови тиску на президента України Володимира Зеленського з метою спонукати Київ допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін в 2020 році.

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