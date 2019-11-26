Доклад по расследованию в рамках импичмента Трампа поступит в ближайшие дни

“Мы работали оперативно и в короткие сроки обнаружили большое количество доказательств, несмотря на многочисленные усилия, направленные на препятствование расследованию со стороны президента и его администрации ... Сейчас комитеты готовят доклад, в котором резюмируют доказательства, которые мы нашли к этому моменту, он будет направлен юридическому комитету вскоре после того, как Конгресс вернется после каникул по случаю Дня благодарения (в этом году этот праздник выпадает на 28 ноября, к работе Конгресс вернется 2 декабря — ред)”, — говорится в письме.

Доклад будет направлен в юридический комитет нижней палаты американского законодательного органа.

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Следует заметить, что следующее заседание Конгресса не произойдет до третьего декабря, но раньше Шифф говорил о возможности проведения новых слушаний об импичменте Трампа.

Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждение неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.