Трамп подписал приказ о приостановлении финансовой помощи Украине в день разговора с Зеленским

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Административно-бюджетное управление США приняло меры для прекращения помощи Украине на сумму 250 млн долларов вечером 25 июля, через несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на документы, поступившие в бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США, передает УНН.

Как следует из этих документов, сначала вопрос о прекращении помощи обсуждался еще в начале июля, а 18 июля, за неделю до телефонного разговора Трампа и Зеленского, на одном из совещаний отмечалось, что предоставление помощи замораживается по распоряжению Белого дома.

На просьбу прокомментировать ситуацию с прекращением помощи Украине представитель Административно-бюджетного управления заявил CNN, что его ведомство “будет и в дальнейшем использовать имеющиеся полномочия для того, чтобы средства налогоплательщиков тратились в соответствии с законом и приоритетами, определенными президентом”.

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Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждение неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина не вмешивается в выборы и геополитику США.

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