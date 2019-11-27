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Трамп знав про скаргу на розмову із Зеленським, коли розблокував допомогу Україні — NYT

Трамп знав про скаргу на розмову із Зеленським, коли розблокував допомогу Україні — NYT

Київ • УНН

 • 9972 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп до моменту розблокування військової допомоги Україні знав про скаргу неназваного співробітника американської розвідки на зміст своєї липневої бесіди з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомила у вівторок газета The New York Times, передає УНН.

За даними джерел видання, співробітники юрисконсульта Білого дому Пета Чиполлоне в кінці серпня повідомляли Трампу про скаргу, що надійшла. Видання підкреслює, що юристи на той момент намагалися встановити, чи зобов’язані вони за законом повідомити про неї американським законодавцям чи ні. При цьому джерела газети не уточнюють, які саме подробиці скарги стали відомі американському лідерові. Через тиждень, за інформацією газети, Чиполлоне прийшов до висновку про те, що адміністрація президента США не зобов’язана передавати скаргу в Конгрес США.

Як стверджує The New York Times, наявні в її розпорядженні дані свідчать про те, що Трамп вирішив розблокувати військову допомогу Києву, керуючись в тому числі інформацією про скаргу.

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Україно-американські відносини виявилися в центрі уваги ЗМІ після того, як в Вашингтоні розпочався великий скандал через твердження неназваного співробітника американської розвідки, що Трампом під час телефонної розмови тиснув на президента України Володимира Зеленського.

У свою чергу демократи в Палаті представників у вересні оголосили про підготовку процедури імпічменту глави Білого дому. Підставою для неї стали підозри в тому, що президент США не тільки зловживав владою і чинив тиск на Зеленського, що б той почав розслідування відносно свого ймовірного суперника на наступних виборах Джо Байдена і його сина Хантера, а й в тому, що він заморозив військову допомогу Україні, намагаючись чинити тиск на Зеленського. Сам глава Білого дому назвав те, що відбувається найбільшою аферою в історії американської політики.

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна не втручається у вибори і геополітику США.

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