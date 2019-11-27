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Палата представників США запросила Трампа на слухання з імпічменту

Палата представників США запросила Трампа на слухання з імпічменту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа взяти участь в слуханнях в рамках підготовки до процедури імпічменту глави держави. Відповідний лист голови комітету Джерольда Надлера опубліковано у вівторок, 26 листопада, передає УНН із посиланням на DW.

Слухання призначені на 4 грудня. За словами Надлера, Трамп “може скористатися цією можливістю, щоб бути присутнім на слуханнях щодо імпічменту” або “може припинити скаржитися на процес”. Глава комітету у справах юстиції висловив надію, що президент вирішить брати участь у слуханнях особисто або направити на них свого адвоката. Трампа просять повідомити комітет про своє рішення не пізніше 1 грудня.

Демократи в Палаті представників у вересні оголосили про підготовку процедури імпічменту глави Білого дому. Підставою для неї стали підозри в тому, що президент США зловживав владою і вимагав від президента України Володимира Зеленського почати розслідування відносно свого ймовірного суперника на наступних виборах Джо Байдена і його сина Хантера. Трампа також підозрюють в тому, що він заморозив військову допомогу Україні, намагаючись чинити тиск на Зеленського. Сам глава Білого дому назвав те, що відбувається найбільшою аферою в історії американської політики.

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Нагадаємо, комітет з розвідки Палати представників представить звіт за результатами розслідування щодо імпічменту Трампа.

Як повідомляв УНН, у США заявили, що повинні розслідувати втручання у вибори, в тому числі з України.

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