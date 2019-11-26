Трамп знову назвав Україну корумпованою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон міг знати про причини затримки військової допомоги Україні — зокрема, тому що вона “вважається корумпованою країною”. Про це Трамп написав в соцмережі Twitter, передає УНН.
"Шановний адвокат Дон МакГан вже заявив, що я не зробив нічого поганого. Джон Болтон - патріот, і, можливо, знає, що я утримував гроші для України, тому що вона вважається корумпованою країною, і я хотів знати, чому сусідні європейські країни також не вкладають гроші", - написав Трамп.
За його словами, Трамп хотів би, щоб Держсекретар США Майк Помпео, міністр енергетики Рік Перрі, виконуючий обов'язки керівника апарату Білого дому Мік Малвані і багато інших свідчили у справі, яку сам президент назвав "фальшивим обманом з імпічментом" і "аферою демократів".
"Те, що трапилося зі мною, ніколи не повинно статися з іншим президентом!" - додав він.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Федеральний суд округу Колумбія зобов'язав колишнього юрисконсульта Білого дому Дональда МакГана скоритися повістці, яка була направлена йому главою юридичного комітету Палати представників США Джерролдом Надлером в квітні, і з'явитися в Конгрес на слухання для надання свідчень з приводу випадків зловживання владою з боку президента Дональда Трампа.
Як пояснює The Washington Post, постанова суду робить те, що МакГану доведеться давати свідчення перед Конгресом в рамках процедури імпічменту Трампа. Американський Мін'юст уже заявив про намір оскаржити це рішення, зазначає видання.
Нагадаємо, у вересні Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови зі своїм колегою з США Дональдом Трампом останній зробив "не дуже хорошу рекламу" для України.