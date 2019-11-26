Суд США обязал бывшего юрисконсульта Белого дома дать показания в Конгрессе

Повестка, о которой идет речь, была направлена МакГану через несколько дней после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам его расследования о вмешательстве России в американские президентские выборы и заговоре Трампа с Москвой. Бывший юрисконсульт активно сотрудничал с Мюллером в ходе расследования и по крайней мере трижды давал показания, а законодатели считали его ключевым свидетелем по делу о том, создавал ли Трамп препятствия правосудию. Однако в мае Белый дом позволил МаКгану проигнорировать требование законодателей.

Как заявила Сара Сандерс, которая тогда занимала должность прессекретар американского лидера, “основываясь давней, поддерживаемой обеими партиями конституционной практикой, бывший советник президента не может быть принужден выступать” на слушаниях.

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Как объясняет The Washington Post, постановление суда делает то, что МакГану придется давать показания перед Конгрессом в рамках процедуры импичмента Трампа. Американский Минюст уже заявил о намерении обжаловать это решение, отмечает издание.

Итоговый доклад Мюллера была опубликована 18 апреля. Спецпрокурор отметил, что не нашел сговора между сотрудниками избирательного штаба Трампа и Кремля. Однако Мюллер подтвердил факты вмешательства России в американские выборы в 2016 году.