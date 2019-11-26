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Суд США зобов'язав колишнього юрисконсульта Білого дому надати свідчення в Конгресі

Суд США зобов'язав колишнього юрисконсульта Білого дому надати свідчення в Конгресі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Федеральний суд столичного округу Колумбія зобов’язав колишнього юрисконсульта Білого дому Дональда Макгана підкоритися повістці, що була спрямована йому главою юридичного комітету Палати представників США Джерролдом Надлером у квітні, і з’явитися в Конгрес на слухання для надання свідчень з приводу випадків зловживання владою з боку президента Дональда Трампа. Про це повідомила в понеділок газета The Washington Post, передає УНН.

Повістка, про яку йде мова, була спрямована Макгану через кілька днів після публікації доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера за підсумками його розслідування про втручання Росії в американські президентські вибори і змові Трампа з Москвою. Колишній юрисконсульт активно співпрацював з Мюллером в ході розслідування і принаймні тричі давав свідчення, а законодавці вважали його ключовим свідком у справі про те, чи створював Трамп перешкоди правосуддю. Однак в травні Білий дім дозволив Макганн проігнорувати вимогу законодавців.

Як заявила Сара Сандерс, яка тоді обіймала посаду прессекретаря американського лідера, “ґрунтуючись давньою, підтримуваною обома партіями конституційною практикою, колишній радник президента не може бути примушений виступати” на слуханнях.

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Як пояснює The Washington Post, постанова суду уможливлює те, що Макгану доведеться давати свідчення перед Конгресом в рамках процедури імпічменту щодо Трампа. Американський Мін’юст уже заявив про намір оскаржити це рішення, зазначає видання.

Підсумкова доповідь Мюллера була опублікована 18 квітня. Спецпрокурор зазначив, що не знайшов змови між співробітниками виборчого штабу Трампа та Кремля. Проте Мюллер підтвердив факти втручання Росії у американські вибори у 2016 році.

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