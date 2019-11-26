Суд США зобов'язав колишнього юрисконсульта Білого дому надати свідчення в Конгресі

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Федеральний суд столичного округу Колумбія зобов’язав колишнього юрисконсульта Білого дому Дональда Макгана підкоритися повістці, що була спрямована йому главою юридичного комітету Палати представників США Джерролдом Надлером у квітні, і з’явитися в Конгрес на слухання для надання свідчень з приводу випадків зловживання владою з боку президента Дональда Трампа. Про це повідомила в понеділок газета The Washington Post, передає УНН.