Комітет з розвідки Палати представників готує звіт за результатами розслідування щодо імпічменту Трампа

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США готує звіт за результатами розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Разом з тим, голова комітету конгресмен-демократ Адам Шифф у неділю заявив, що Комітет може отримати додаткові свідчення та провести нові слухання в рамках процедури імпічменту. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв’ю Шиффа для канала CNN.