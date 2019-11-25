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Комітет з розвідки Палати представників готує звіт за результатами розслідування щодо імпічменту Трампа

Комітет з розвідки Палати представників готує звіт за результатами розслідування щодо імпічменту Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США готує звіт за результатами розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Разом з тим, голова комітету конгресмен-демократ Адам Шифф у неділю заявив, що Комітет може отримати додаткові свідчення та провести нові слухання в рамках процедури імпічменту. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв’ю Шиффа для канала CNN.

За словами конгресмена, законодавці весь час отримують нові документи, і робота по проведенню розслідування триває.

“Чого ми не збираємося робити, так це чекати місяці і місяці, поки адміністрація (президента Трампа - ред) веде гру, спрямовану на виснаження опонентів, у спробі затягнути процес. Йти таким шляхом ми не хочемо”, — підкреслив Шифф.

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Конгрес не збереться знову до третього грудня, але Шифф в етері телеканалу говорив про можливість проведення нових слухань з даного питання.

Дата голосування в Палаті представників у справі про імпічмент поки невідома. Передбачається, що очолюваний Шиффом комітет повинен скласти за підсумками розслідування доповідь, який буде переданий Юридичному комітету. Потім Юридичний комітет повинен підготувати статті у справі про імпічмент для голосування повним складом Палати представників.

Демократи, які контролюють Палату представників, можуть прийняти рішення про імпічмент простою більшістю. Після цього справа буде розглянута Сенатом, де для винесення рішення про відсторонення Трампа з посади потрібно дві третини голосів. Жоден республіканець в обох палатах не заявив про підтримку зусиль щодо імпічменту.

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