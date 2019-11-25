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Комитет по разведке Палаты представителей готовит отчет по результатам расследования об импичменте Трампа

Комитет по разведке Палаты представителей готовит отчет по результатам расследования об импичменте Трампа

Киев  •  УНН

 • 8794 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США готовит отчет по результатам расследования об импичменте президента Дональда Трампа. Вместе с тем, председатель комитета конгрессмен-демократ Адам Шифф в воскресенье заявил, что Комитет может получить дополнительные свидетельства и провести новые слушания в рамках процедуры импичмента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Шиффа для канала CNN.

По словам конгрессмена, законодатели все время получают новые документы, и работа по проведению расследование продолжается.

"Чего мы не собираемся делать, так это ждать месяцы и месяцы, пока администрация (президента Трампа - ред) ведет игру, направленную на истощение оппонентов, в попытке затянуть процесс. Идти таким путем мы не хотим", - подчеркнул Шифф.

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Конгресс не соберется вплоть до третьего декабря, но Шифф в эфире телеканала говорил о возможности проведения новых слушаний по данному вопросу.

Дата голосования в Палате представителей по делу об импичменте пока неизвестна. Предполагается, что возглавляемый Шиффом комитет должен составить по итогам расследования доклад, который будет передан Юридическому комитету. Затем Юридический комитет должен подготовить статьи по делу об импичменте для голосования полным составом Палаты представителей.

Демократы, контролирующие Палату представителей, могут принять решение об импичменте простым большинством. После этого дело будет рассмотрено Сенатом, где для вынесения решения об отстранении Трампа с должности требуется две трети голосов. Ни один республиканец в обеих палатах не заявил о поддержке усилий по импичмента.

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