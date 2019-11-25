Комитет по разведке Палаты представителей готовит отчет по результатам расследования об импичменте Трампа

По словам конгрессмена, законодатели все время получают новые документы, и работа по проведению расследование продолжается.

"Чего мы не собираемся делать, так это ждать месяцы и месяцы, пока администрация (президента Трампа - ред) ведет игру, направленную на истощение оппонентов, в попытке затянуть процесс. Идти таким путем мы не хотим", - подчеркнул Шифф.

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Конгресс не соберется вплоть до третьего декабря, но Шифф в эфире телеканала говорил о возможности проведения новых слушаний по данному вопросу.

Дата голосования в Палате представителей по делу об импичменте пока неизвестна. Предполагается, что возглавляемый Шиффом комитет должен составить по итогам расследования доклад, который будет передан Юридическому комитету. Затем Юридический комитет должен подготовить статьи по делу об импичменте для голосования полным составом Палаты представителей.

Демократы, контролирующие Палату представителей, могут принять решение об импичменте простым большинством. После этого дело будет рассмотрено Сенатом, где для вынесения решения об отстранении Трампа с должности требуется две трети голосов. Ни один республиканец в обеих палатах не заявил о поддержке усилий по импичмента.

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