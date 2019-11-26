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У США заявили, що повинні розслідувати втручання у вибори, в тому числі з України

У США заявили, що повинні розслідувати втручання у вибори, в тому числі з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сполучені Штати повинні розслідувати припущення про будь-яке втручання ззовні в свій виборчий процес, “в тому числі з боку України”. Про це заявив у вівторок журналістам держсекретар США Майкл Помпео, пише УНН.

У дипломата запитали, чи слід, на його думку, розслідувати твердження про те, що Україна може нести відповідальність за злам комп’ютерного сервера Національного комітету Демократичної партії (НКДП) США в ході виборів 2016 року. “Усілякий раз, коли є інформація, яка вказує на те, що будь-яка країна втручалася в американські вибори, у нас є не тільки право, а й обов’язок розслідувати це”, — відповів Помпео.

При цьому він нагадав, що був директором ЦРУ США перші півтора року перебування при владі нинішньої американської адміністрації на чолі з президентом Дональдом Трампом. За словами Помпео, в цій якості він мав доступ до відомостей, що вказують на втручання багатьох держав в американський виборчий процес. “Можу вас запевнити, що багато країн були активно залучені в діяльність щодо підриву американської демократії, верховенства закону, фундаментальних уявлень, наявних у нас в Сполучених Штатах. Вам слід знати, що ми старанно працюємо, намагаючись гарантувати відповідь в кожному такому випадку із застосуванням всіх наявних у нас інструментів американської потужності”, — продовжив він.

“Так що хто б це не був... До речі, мова йде не тільки про країни, не тільки про дійових осіб у вигляді країн. Є й недержавні дійові особи. Їх діяльність абсолютно не відповідає тому, чого ми намагаємося досягти”, — сказав Помпео.

Він додав, що для захисту своїх виборів, Америка нічого не лишає без уваги. “Якщо у нас є інформація, яка хоча б просто наводить на думку про можливе втручання або про зусилля з втручанню в наші вибори, на нас лежить зобов’язання гарантувати, що на результати голосування американського народу ці зловмисники не впливають, чи не підривають наші західні демократичні цінності, про яку б країну не йшлося”, — підкреслив держсекретар США.

Happening now! Watch @SecPompeo deliver remarks to the media. https://t.co/1zcJ29Sp6D

— Department of State (@StateDept) November 26, 2019

Нагадаємо, виконуючий обов’язки керівника апарату Білого дому Мік Малвені намагався знайти обґрунтування дій по заморожуванню військової допомоги Україні в розмірі близько 400 млн доларів вже після прийняття даного рішення.

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