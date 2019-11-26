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В США заявили, что должны расследовать вмешательство в выборы, в том числе из Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Соединенные Штаты должны расследовать предположения о любом вмешательстве извне в свой избирательный процесс, в том числе со стороны Украины. Об этом заявил во вторник журналистам госсекретарь США Майкл Помпео, пишет УНН.

У дипломата спросили, следует ли, по его мнению, расследовать утверждения о том, что Украина может нести ответственность за взлом компьютерного сервера Национального комитета Демократической партии (НКДП) США в ходе выборов 2016 года. “Всякий раз, когда есть информация, указывающая на то, что какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, у нас есть не только право, но и обязанность расследовать это”, — ответил Помпео.

При этом он напомнил, что был директором ЦРУ США первые полтора года пребывания у власти нынешней американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом. По словам Помпео, в этом качестве он имел доступ к сведениям, указывающим на вмешательство многих государств в американский избирательный процесс. “Могу вас заверить, что многие страны были активно вовлечены в деятельность по подрыву американской демократии, верховенства закона, фундаментальных представлений, имеющихся у нас в Соединенных Штатах. Вам следует знать, что мы прилежно работаем, стараясь гарантировать ответ в каждом таком случае с применением всех имеющихся у нас инструментов американской мощи”, — продолжил он.

“Так что кто бы это ни был... Кстати, речь идет не только о странах, не только о действующих лицах в виде стран. Есть и негосударственные действующие лица. Их деятельность совершенно не соответствует тому, чего мы пытаемся добиться”, — сказал Помпео.

Он добавил, что для защиты своих выборов, Америка ничего не должна оставлять без внимания. “Если у нас есть информация, которая хотя бы просто наводить на мысль о возможном вмешательстве или об усилиях по вмешательству в наши выборы, на нас лежит обязательство гарантировать, что на результаты голосования американского народа эти злоумышленники не влияют, не подрывают наши западные демократические ценности, о какой бы стране ни шла речь”, — подчеркнул госсекретарь США.

Happening now! Watch @SecPompeo deliver remarks to the media. https://t.co/1zcJ29Sp6D

— Department of State (@StateDept) November 26, 2019

Напомним, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвени пытался найти обоснование действий по замораживанию военной помощи Украине в размере около 400 млн долларов уже после принятия данного решения.

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