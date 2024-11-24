Трамп хочет назначить нового министра сельского хозяйства: что известно

Избранный президент США Дональд Трамп номинировал на пост министра сельского хозяйства Брук Роллинз - основательницу и президента America First Policy Institute. ро это сообщает Голос Америки, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что America First Policy Institute - это аналитический центр, который тесно сотрудничал с предвыборной кампанией Трампа. Отмечается, что в течение последних четырех лет он помогал формировать политику его будущей администрации.

Как новый министр сельского хозяйства Брук сконцентрирует свои усилия на защите американских фермеров, которые являются настоящим фундаментом нашей страны, - заявил Трамп. - Приверженность Брук поддержке американского фермерства, защиты продовольственной независимости Америки и восстановления малых городов страны, зависящих от сельского хозяйства, не имеет себе равных, - говорится в сообщении.



Роллинз во время первого президентского срока Трампа возглавляла Совет по внутренней политике, напоминает Голос Америки. По его данным, на посту министра сельского хозяйства она также будет консультировать администрацию по вопросам введения налоговых льгот на биотопливо.