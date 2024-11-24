Трамп хочет назначить нового министра сельского хозяйства: что известно

ukenru
Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 125107 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 130999 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 140018 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 173061 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 160812 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 129708 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 138952 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 143826 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150806 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 151232 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В МИД Франции подтвердили, что Украина может бить французскими ракетами большой дальности по рф

В МИД Франции подтвердили, что Украина может бить французскими ракетами большой дальности по рф

 • 30011 просмотра
путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области до инаугурации Трампа - Зеленский

путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области до инаугурации Трампа - Зеленский

 • 27308 просмотра
Глава Европарламента Мецола призвала Германию предоставить Украине ракеты TAURUS

Глава Европарламента Мецола призвала Германию предоставить Украине ракеты TAURUS

 • 23713 просмотра
Генералы должны быть в окопах: Зеленский о новых подходах к управлению ВСУ

Генералы должны быть в окопах: Зеленский о новых подходах к управлению ВСУ

 • 19457 просмотра
Буданов рассказал, когда россия начала готовиться к новому геноциду украинцев

Буданов рассказал, когда россия начала готовиться к новому геноциду украинцев

 • 19907 просмотра
публикации
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 125108 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 110692 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 123336 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 173061 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

 • 160812 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

 • 80238 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

 • 91817 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

 • 85564 просмотра
Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

 • 59562 просмотра
Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

 • 80551 просмотра
Актуальное
Трамп хочет назначить нового министра сельского хозяйства: что известно

Трамп хочет назначить нового министра сельского хозяйства: что известно

Киев  •  УНН

 • 1304 просмотра

Read in English

Дональд Трамп номинировал Брук Роллинз, президента America First Policy Institute, на должность министра сельского хозяйства США. Она будет отвечать за защиту американских фермеров и консультировать по налоговым льготам на биотопливо.

Избранный президент США Дональд Трамп номинировал на пост министра сельского хозяйства Брук Роллинз - основательницу и президента America First Policy Institute. ро это сообщает Голос Америки, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что America First Policy Institute - это аналитический центр, который тесно сотрудничал с предвыборной кампанией Трампа. Отмечается, что в течение последних четырех лет он помогал формировать политику его будущей администрации.

Как новый министр сельского хозяйства Брук сконцентрирует свои усилия на защите американских фермеров, которые являются настоящим фундаментом нашей страны, - заявил Трамп. - Приверженность Брук поддержке американского фермерства, защиты продовольственной независимости Америки и восстановления малых городов страны, зависящих от сельского хозяйства, не имеет себе равных, - говорится в сообщении.

Роллинз во время первого президентского срока Трампа возглавляла Совет по внутренней политике, напоминает Голос Америки. По его данным, на посту министра сельского хозяйства она также будет консультировать администрацию по вопросам введения налоговых льгот на биотопливо.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
golos-amerikiГолос Америки
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты