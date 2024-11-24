рф учит африканских журналистов распространять российскую пропаганду - Le Monde

Африканские издания «African Initiative» и «Agence de presse», с июля, которым руководят российские спецслужбы, обучают 60 малийских так называемых журналистов для продвижения интересов Москвы на континенте. Об этом пишет французское издание Le Monde, пишет УНН.

Детали

Это издание и несколько его партнеров в других странах опубликовали статью о так называемой «школе журналистов» в столице Мали - Бамако. Как пишет издание, это учреждение готовит кадры для информационного агентства, созданного российской разведкой, распространяющего пророссийскую пропаганду.

В матерале говорится, что лекции на «изящном французском» преподавал шеф французской редакции агентства Михаил Поздняков. Он продвигал тезис о том, что интернет - это поле геополитического противостояния, и советовал своим слушателям придумывать заголовки вроде: «Макрон уходи: итоги визита Лаврова и Евкурова во Французскую Африку», пишет Le Monde.

В школе учились 60 человек, лучшим из которых обещали работу в агентстве Africa Initiative. В подборе учеников участвовал малийский журналист и инфлюенсер Робер Дисса, известный своими пророссийскими публикациями. Ему организовали поездку в Москву и затем в оккупированный украинский Мариуполь. Поздняков подтвердил Le Monde эту деталь, назвав ее «визитом прессы на освобожденные территории».

Отмечается, что Africa Initiative имеет офисы в трех странах Сахеля, где у власти находятся дружественные к России военные режим.

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