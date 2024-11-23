Семь уже работают, а три откроются в ближайшее время: Зеленский об открытии новых посольств в Африке

Украина усиливает присутствие на Африканском континенте - было принято решение об открытии 10 дополнительных посольств, семь уже работают, а три откроются в ближайшее время. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами из Демократической Республики Конго, Танзании, Сенегала, Камеруна, Нигерии, Ганы, Южной Африки, Гвинеи, Чада, Кении и Бразилии в рамках Третьей международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine, передает УНН.

По словам Владимира Зеленского, было принято решение об открытии 10 дополнительных посольств в странах Африки, из которых семь уже работают, а три откроются в ближайшее время.

Президент подчеркнул, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной безопасности несмотря на любые российские атаки и блокировки. В то же время украинская сторона также заинтересована в усилении экономических связей.

«Нас интересует экономика, поэтому поставлена задача параллельно с открытием посольств открывать новые зерновые дома - хабы сохранения различных продуктов питания. Мы говорим о двусторонних отношениях с различными странами Африки, которые будут заинтересованы в этом. Мы не хотим просто засыпать продуктами питания. Мы хотим делиться технологиями, переработкой, нашим умением обработки земель, а также хотим обмениваться опытом с вашими странами», - сказал Президент.

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